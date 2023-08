Sergio Corona confirma que fue hospitalizado

Sergio Corona dejó a más de uno asustado tras revelarse sobre un delicado momento en su salud, al reportarse que fue hospitalizado tras sufrir un infarto. Sin embargo, el actor reveló que no fue así.

La noticia, revelada en el programa Fórmula Espectacular de Radio Fórmula, indicaba que el incidente ocurrió hace algunos días y desde entonces, Sergio Corona estaría en proceso de recuperación en su casa.

De acuerdo con Joel O'Farril, colaborador del programa, el actor se encontraba en su domicilio cuando los síntomas se manifestaron, y rápidamente fue trasladado a un hospital privado en la Ciudad de México. Por fortuna, logró sobreponerse al episodio y regresó a su domicilio.

Sin embargo, el portal El Universal reveló que el propio Sergio Corona aclaró la situación: