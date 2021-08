Sergio Mayer traficó influencias para hundir a mi padre: Daniela Parra

Daniela Parra, hija del Héctor Parra, informó que el 1 de septiembre ingresará al juzgado la denuncia contra Sergio Mayer por tráfico de influencias.

La hija del histrión confirmó a los medios de comunicación que tiene pruebas contra el ex integrante de Garibaldi.

Ella aseguró al periodista Gustavo Adolfo Infante que Mayer utilizó sus influencias como diputado federal para encarcelar a Héctor Parra.

“Eso lo he dicho desde el día uno. Sergio Mayer hizo tráfico de influencia y lo voy a decir toda la vida y así va a tener que pagar. No vamos a quitar el renglón. Esa denuncia va a salir el primero de septiembre, (día) en que el señor (Mayer) termine con su trabajo (de Diputado) y su fuero”, declaró Daniela.

Actualmente, su padre está privado de la libertad y vinculado a un proceso penal por supuestamente abusar sexualmente de Alexa “N”, hija que él procreó con Ginny Hoffman.

Así mismo, la principal defensora de Héctor Parra confesó que ha tenido que recurrir a especialistas en psicología para pasar este doloroso momento.

“A mí me afectó cañón, no es como que quiera dejar de comer. Aparte he tenido trabajo extra, ya era demasiado para mí. Y justamente comencé a ir a terapia porque ya era demasiado para mí”.

Hija de Héctor Parra vende tamales para pagar abogados

Este sábado, Daniela y familia vendieron mil tamales para solventar los gastos legales.

“Dentro (de la cárcel) todo es muy caro. Todo es muy caro. Gracias a Dios a mi papá lo están cuidando, lo están tratando increíble. Entonces, por ahí no tenemos tanto problema. Pero igual es carísimo. Le tenemos que mandar dinero, le tenemos que mandar despensa. Sí son gastos que no teníamos contemplados para absolutamente nada”.

La vendimia de los tamalitos se dio en un negocio que padre e hija iniciaron antes de esta situación que los estresa.

Se llama “Tamalitos Chidos” y este fin de semana la venta en favor del actor mexicano fue exitosa al punto que surtieron también a otros negocios y restaurantes.