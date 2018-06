American Horror History regresa con octava temporada

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El creador de "American Horror Story", el genial Ryan Murphy, confirmó que la octava temporada de "American Horror Story" será el crossover entre Murder House y Coven, todo un notición para los seguidores de la afamada serie.

A principios de año el mismo Murphy había dicho algo distinto sobre la octava temporada de 'American Horror Story' e incluso negó la posibilidad del crossover que hoy anunció.

"La temporada crossover de Coven/Murder House no estará sucediendo el año que viene... porque está sucediendo este año. Las brujas de AHS gobiernan este septiembre.", dijo Ryan Murphy.

The Coven/Murder House AHS crossover season won't be happening next year...because it's happening THIS YEAR. AHS #8 WITCHES RULE THIS SEPTEMBER