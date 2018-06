¿Casualidad? Luis Miguel hablará de su mamá el 1 de julio

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Si Luis Miguel la serie no nos está mintiendo en el caso de Marcela, entonces sabemos que la mamá de Mickey no mandó esa postal desde Monzone, Italia; fue un engaño de Luis Rey, para ver feliz al cantante, según le confesó la abuela Matilde.

De acuerdo con Huffingtonpost, las preguntas ¿qué fue de ella? o ¿dónde está? podrían responderse en los siguientes capítulos, en especial en el último, programado para el próximo 1 de julio.

La última vez que se le vio a Marcela en público, fue durante un concierto de Luis Miguel en Luna Park, Argentina, cuando el cantante le pidió subir al escenario. Esto sucedió en marzo de 1985. Pero, según el capítulo siete de Luis Miguel la serie, el último que vio a la madre de tres niños viva, fue Luisito Rey en Las Matas, en Madrid, España.

También te puede interesar: Ladrones se llevan joyas de la casa de Shakira y Piqué

A raíz de la serie -y todo el revuelo que causa- este lunes, diversos medios y tuiteros, han sacado a la luz, la supuesta última carta que escribió Marcela en 1983, dirigida a su madrastra Catalina Mezín. Este escrito fue publicado en el libro de Javier León Herrera, Luis Miguel, la historia.

En estas líneas, Marcela le confiesa a su madrastra que tiene seis meses de embarazo (Sergio), e incluso le expresa que le gustaría que estuviera en estos momentos con ella.

"Espero que me contestes pronto, a mi padre hace tiempo que no le escribo, sabes que me cuesta mucho trabajo expresarme en italiano, pero voy a tratar de escribirle porque no sé nada de él desde hace meses largos", escribe Marcela.

Asimismo, le externa que Alex le manda besos y resalta que Micky "nunca está ahora".

"Estoy con Alex y dos muchachas que trabajan aquí en mi casa, es muy grande, son dos pisos".

El próximo 1 de julio terminará la serie, y por lo que adelantó Netflix, la última entrega de esta primera parte se llamará "Marcela".