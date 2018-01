Por esta razón la serie Los años maravillosos llegó a su fin

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Después de 25 años de que la serie de televisión Los años maravillosos llegó a su fin, se ha revelado por qué no se continuó con la séptima temporada. Los personajes de The Wonder Years se volvieron muy reconocibles, poco se supo de la trayectoria de cada uno luego de que concluyera la serie, en 1993.

La estrella de The Wonder Years/”Los Años Maravillosos”, Alley Mills, reveló en una entrevista con Yahoo que la exitosa serie terminó luego de seis temporadas por una demanda por acoso sexual presentada contra las estrellas del espectáculo Fred Savage y Jason Hervey, publicó Televisa.

Según la actriz, que interpretó a la madre de ambos actores, Norma Arnold, las acusaciones de acoso fueron presentadas por un ex empleado de Wonder Years. “Cuando rodamos el final de la serie nadie sabía si The Wonder Years iba a renovarse”, dijo Mills.

“Eso se debe a una demanda de acoso sexual completamente ridícula que estaba sucediendo contra Fred Savage, que el ser humano más maravilloso y dulce sobre la faz de la Tierra”.

La diseñadora de vestuario Monique Long presentó una demanda por acoso sexual en 1993 alegando que Savage y Hervey, que tenían 16 y 20 años en ese momento, la acosaban física y verbalmente todos los días.

De acuerdo con la demanda, Long supuestamente intentó llevar el acoso a los productores sin ningún resultado, y posteriormente fue despedida.

“Fue una broma”, dice Mills sobre los reclamos de Long. “Es un poco como lo que está pasando ahora. Algunas personas inocentes pueden quedar atrapadas en esto. Es muy complicado. No era cierto. Debe ser terminado ahora”.

Mills alega que la cadena declinó perseguir una séptima temporada de The Wonder Years para evitar enfrentar un posible escándalo. La demanda de acoso finalmente se suspendió después de que se llegó a un “acuerdo extrajudicial”, una medida que Mills dice “realmente me hizo enojar”.