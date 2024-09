Shailene Woodley producirá y protagonizará biopic de Janis Joplin

Desde hace varios años, Hollywood ha mostrado un creciente interés por las películas biográficas, y una de las más esperadas ha sido la de Janis Joplin, la legendaria cantante de rock.

Este martes, Variety finalmente confirmó que la biopic está en marcha. La actriz Shailene Woodley no solo interpretará a Joplin, sino que también asumirá el rol de productora del proyecto.

La película ha asegurado un crédito fiscal de 2.49 millones de dólares otorgado por la Comisión de Cine de California, lo que marca un paso clave hacia su realización.

