Este jueves 15 de febrero comenzó a oler a éxito después de que Shakira anunciara en sus redes sociales el lanzamiento de su nuevo álbum titulado ‘Las mujeres ya no lloran’ y que seguramente romperá varios récords en las plataformas de streaming.

La compositora colombiana regresa de manera oficial al mundo de la música con su disco número 12, después de dejar abandonados a sus fanáticos por siete largos años.

El proyecto discográfico de la colombiana será estrenado en plataformas digitales, y formatos físicos como CD y vinilo, informó el sello Sony Music en un comunicado.

La nueva era de la intérprete de ‘Suerte’ y ‘Hips Don’t Lie’ comprende 16 temas, de los cuales, 7 son los sencillos lanzados en los últimos meses, como "Music Sessions Vol. 53" con Bizarrap, "TQG" con Karol G, "Te Felicito" con Rauw Alejandro y "Copa Vacía" con Manuel Turizo, 8 de ellos son totalmente nuevos y se agregará un remix.

El álbum ya se encuentra disponible para pre-guardar en diversas plataformas de streaming de música como Apple Music y Spotify, así como en pre-orden en tiendas digitales.

"Mi nuevo álbum, que llega este 22 de marzo, no lo he creado sola sino con todos ustedes, y con mi manada de lobas que han estado allí acompañándome en cada paso" , comentó Shakira en el anuncio de ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ en Instagram y X (antes Twitter).

Las mujeres ya no lloran.

(Women no longer cry)

Mi nuevo álbum que llega este 22 de marzo, no lo he creado sola sino con todos ustedes, y con mi manada de lobas que han estado allí acompañándome en cada paso.



La producción de esta obra, ha sido un proceso alquímico.



Al… pic.twitter.com/QmI5k5pTmv