Shakira, Bizarrap y Karol G triunfan en los Latin Grammy 2023

La sesión entre Bizarrap y Shakira , la canción “ De todas las flores ” de Natalia Lafourcade y Karol G fueron los grandes ganadores de la edición 24 de los Latin Grammy celebrada este jueves en Sevilla.

“ Mañana será bonito ”, de Karol G se coronó mejor álbum del año y de música urbana.

“Tener el álbum del año es demasiado chimba”, dijo entre lágrimas al recibir el galardón”.

El productor argentino Bizarrap se llevó los premios a canción del año y mejor canción pop por “Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53”.

Shakira, quien acudió a la ceremonia acompañada de sus dos hijos, Milan y Sasha, dijo que les quería dedicar el premio “porque les he prometido que voy a ser feliz”.

Natalia Lafourcade, que ya era la mujer con más Latin Grammy en la historia, incrementó su cuenta hasta los 17 con otros tres gramófonos.

Incluyendo uno de los más codiciados, el de grabación del año por “De todas las flores”.

El disco le valió también el premio al mejor álbum de cantautor y mejor canción de cantautor.

La Persona del Año 2023, la estrella italiana Laura Pausini , defendió su “latinidad” luego de tres décadas de carrera en español.

“Durante 30 años he tenido una vida muy privilegiada, no solamente por tener el gran placer de cantar en español, que amo, pero sobre todo porque (...) me he sentido adoptada por todos ustedes, como una hija, una hermana” , afirmó la cantante.

“Me parece que hoy es el día en el que confirmamos a todo el mundo que nuestra adopción es finalmente legal, que nuestras manos no se soltarán y sobre todo que nuestras almas y nuestros corazones permanecerán juntas para siempre”, dijo la intérprete, que se autoproclamó la “italiana más latina”, momentos después de interpretar un popurri con algunos de sus grandes éxitos.