Aseguran que Piqué cambio a Shakira por... ¡su ex!

MÉXICO.- La ruptura entre la cantante Shakira y Gerard Piqué ya no es un rumor, pues ya son muchos los medios que han confirmado que llevan meses distanciados, pero lo que ahora ha trascendido es que Piqué ha vuelto a las andadas y le pone el cuerno a su famosa esposa nada más y nada menos que con su ex novia Nuria Tomás, según lo han reportaron medios nacionales en España, como La Botana.

Algo que llama la atención, puesto que en 2010, el futbolista la dejó por irse con Shakira, luego de conocerla en el mundial de Sudáfrica en el que Shakira cantó el tema principal Waka Waka y en cuyo video participó Piqué y de donde nació el romance.

Sin embargo, la pareja siguió en contacto y ahora que las cosas no están bien entre la popular pareja, Piqué ha estado viajando de Barcelona a Madrid para verse con su antigua novia y reavivar el fuego que había entre ambos, incluso se especula que ellos ya viven juntos.

"Gerard es una buena persona y a las buenas personas hay que desearles lo mejor''...

En abril pasado, la prensa puntualizó que Shakira, de 41 años, y Gerard Piqué, diez años menor, pasaban por una fuerte crisis de pareja, hecho que había provocado los presuntos problemas de calvicie de la intérprete de ‘Me enamoré’, quien estaba muy estresada por los rumores de una posible separación e infidelidades de su pareja sentimental.

Núria, la española que se convirtió en noticia cuando Gerard Piqué rompió su relación con ella para iniciar un romance con Shakira, terminó con un silencio de seis años y habló por primera vez de lo ocurrido.

Convertida ahora en actriz, Nuría, hija del empresario del jamón Enrique Tomás, ofreció una entrevista al diario español "La Vanguardia", donde aseguró no sentir rencor por la forma en la que terminó su idilio con el jugador del Barcelona.

"Gerard es una buena persona y a las buenas personas hay que desearles lo mejor; hace años que la herida quedó cerrada y hace años que le deseo lo mejor", declaró la joven de 28 años, que respondió con igual cortesía cuando se le mencionó a Shakira.

"¿Y si suena Shakira en la discoteca, la bailas, Núria?", le preguntó el citado medio español. "¡Claro que sí!", respondió.

Aunque los medios la buscaron por mucho tiempo para preguntarle sobre Gerard Piqué, Núria Tomás optó por un perfil bajo y no decir nada respecto a su ex pareja.

"Me han llamado muchas veces para pedirme entrevistas y siempre he rechazado hablar. No puedo negar que haya estado con una persona con dimensión pública pero yo nunca he hecho mi relación pública; me traicionaría a mí misma. No tengo nada que contar de mi vida privada y si no fuese actriz, tampoco sobre mi vida profesional. La diferencia con otra pareja es un apellido, los sentimientos son los mismos", explicó Tomás, quien en el tiempo que estuvo alejada de los medios descubrió su vocación actoral.

La joven, que se desempeñaba como relacionista pública de la empresa de su familia, se mudó a Nueva York para estudiar en el Lee Strasberg Institute.

Actualmente, Núria Tomás está a la espera del estreno de "Bent", thriller con Andy García, Sofía Vergara y Karl Urban en el que tiene un breve rol.

En una entrevista con Fora de série de TV3, confesó que él conoció a Shakira cuando ambos grabaron el video para el mundial 2010 en África, del que la cantante fue la estrella oficial.

Aunque Shakira aún estaba de novia con Antonio, según lo que relata Piqué, una pequeña llama se comenzaba a encender entre los dos.

¿Pero cómo surgió el romance entre Shakira y Piqué?

Según el relato de Piqué, todo habría comenzado con un mensaje de texto que él le mandó a su actual amor preguntándole cuál era la temperatura en África a lo que ella contestó con un mensaje muy largo.

Al parecer la final de esa Copa del mundo, tenía más incentivos de los que se creía, al menos para España. Ellos habían quedado en que se verían si España llegaba a la final.

"Cuando empezamos a vernos aquello era muy complicado para que sólo fuera un lío de cuatro días. Puesto que si lo hacíamos, teníamos que hacerlo bien y lo hicimos bien, pero nunca se sabe. Cuando empiezas una relación con alguien, siempre hay la posibilidad de que funcione, o que no", explicó en entrevista con TV3 en España.

Él confesó que ella aún estaba con De La Rúa mientras ellos comenzaron su relación, pero que ella lo dejó todo por él. Hoy en día son mirados como una de las familias más sólidas en la farándula, y son padres de dos hermosos niños, Milán y Sasha.

