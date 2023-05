Shakira lanza Acróstico, una canción de amor dedicada a sus hijos

La nueva canción de Shakira, 'Acróstico', tiene un mensaje especial para sus hijos y un par de indirectas para su expareja y papá de los pequeños, Gerard Piqué.

El sencillo se estrenó este jueves 11 de mayo en YouTube y ya suma más de dos millones de reproducciones.

Las iniciales de Milan y Sasha se forman en un juego de palabras con la que comienza la melodía. Entre los mensajes que la cantante colombiana dedica a sus pequeños están:

"A veces corremos, pero no llegamos"

Sin duda, la inspiración de la intérprete de "Sale el sol" son sus dos hijos, con quienes recientemente se mudó a Miami, Florida tras vivir en Barcelona, España.

Los primeros versos que forman la palabra Milan dicen lo siguiente:

"Me enseñaste que el amor no es una estafa, y que cuando es real no se acaba".