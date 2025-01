Shakira llega a México para preparar conciertos en América Latina.

Shakira arribó a México la tarde de este martes para dar inicio a la fase final de preparación de su gira “Las Mujeres Ya No Lloran”, la cual comenzará el 11 de febrero en Brasil.

La cantante escogió la Ciudad de México como su base de operaciones durante este periodo, ya que aquí tendrá la oportunidad de realizar los últimos ajustes antes de llevar su espectáculo a diversos países.

El avión que la transportó aterrizó alrededor de las 15:00 horas en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). A pesar de que sus conciertos en el país están programados para marzo, la intérprete decidió instalarse con anticipación en la capital mexicana para afinar detalles y reducir la distancia entre algunos de los destinos incluidos en su gira.

“Por fin estoy aquí, México. Vamos a estar aquí en la Ciudad de México un largo tiempo porque vamos a dar siete conciertos y estoy feliz de estar aquí en México, que es un país que me ha apoyado, que me ha comprendido, que me ha querido, y yo los amo. Tengo ganas de unos tacos y de unas flautas”,