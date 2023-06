¿Shakira y Hamilton? La captan en el GP de España 2023

A dos meses de haberse mudado a Miami, Shakira regresó a Barcelona para llevar a sus dos hijos con su padre, Gerard Piqué, y luego acudir al Gran Premio de España donde visitó al piloto Lewis Hamilton, quien obtuvo el segundo lugar durante la competencia.

La intérprete de ‘Acróstico’ llegó a España la mañana de este domingo, para que sus hijos pudieran visitar al ex futbolista como parte del acuerdo de separación al que llegaron el año pasado. Sin embargo, Shakira llamó la atención en redes sociales tras aparecer en el circuito donde se disputó el Gran Premio de la Fórmula 1.

La cantautora decidió trasladarse hasta el Circuito de Barcelona-Cataluña, en Montmeló, para visitar a Lewis Hamilton, con quien se le ha visto en algunas ocasiones los últimos meses.

La visita de Shakira fue captada durante la Fórmula 1, donde ella apareció muy sonriente en apoyo a la escudería Mercedes Benz.

El hecho reavivó los rumores en redes sociales respecto a una posible relación entre Hamilton y Shakira, debido a que el piloto también estaba muy contento por la presencia de la cantante.

Durante la transmisión del GP de España, la intérprete de "Monotonía" fue vista en el palco de Mercedes Benz. Cabe resaltar que el hermano mayor de la cantante, Tonino Mebarak, la acompañó en todo momento, además de algunas personas de su equipo.

Sobre la visita de Shakira y su acercamiento a Lewis Hamilton se sabe poco. A inicios de mayo, ambos fueron vistos juntos durante una cena desde un restaurante exclusivo en Miami. Esa no fue la única ocasión en que los dos famosos estuvieron juntos, ya que también fueron captados durante un paseo en bote, avivando los rumores de romance desde entonces.

Nice to be back in Barcelona! pic.twitter.com/OaE4Sg15I3