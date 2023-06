Shakira y Lewis Hamilton podrían haber iniciado una relación

Shakira y Lewis Hamilton en semanas recientes han dado mucho de qué hablar, la cantante colombiana es una artista que domina el espectáculo y el piloto de la Fórmula 1 británico es uno de los deportistas del momento, la revista People confirma que son ciertos los rumores de que son pareja.

“Están empezando una relación romántica” señala el reconocido medio estadounidense, quien respaldó su información con los entornos cercanos a los famosos añadiendo que están viviendo una relación “divertida y coqueta, pasan tiempos juntos y se encuentran en la etapa de conocerse”.

Fue en el Gran Premio de Miami que incrementaron las especulaciones de un posible romance que no ha sido confirmado ni negado por parte de sus protagonistas, pero paparazis y periodistas los han seguido de cerca.

Hamilton y Shakira, a inicios de mayo, fueron vistos juntos durante una cena desde un restaurante exclusivo en Miami.

Poco después, avivaron aún más rumores al ser los fotografiados en un paseo en un yate, otra de sus citas los ubicaría en un antro donde también estuvieron presentes los futbolistas Neymar y Mbappé.

Posteriormente a dos meses de haberse mudado a los EUA, Shakira visitó Barcelona donde se habría reunido con Hamilton para apoyarlo en el Gran Premio de España, en esta importante competencia además estaba acompañada en un palco por Tonino el hermano mayor del piloto y su equipo.

La artista de 46 años llamó la atención en redes sociales al ser publicadas fotografías donde se le observaba muy sonriente brindando su apoyo a la escudería Mercedes Benz, a la cual pertenece el británico de 38 años.

Después de su separación y complicado divorcio con el ex futbolista del Barcelona Gerard Piqué, Shakira ha logrado consolidar un gran momento en su carrera musical lanzando temas que lograron un gran éxito como Te Felicito, la Music Sessions, Vol. 53 con Bizrp, TQG con Karol G y Acróstico, la colombiana podría darle otra oportunidad al amor con Lewis Hamilton.

Shakira and Lewis Hamilton are in the early stages of dating, People reports. pic.twitter.com/bauqHp5CcM