Sharon Stone recrea escena de Bajos Instintos para una revista

CIUDAD DE MÉXICO.- A 27 años de haberse convertido en una de las mujeres más sensuales de la pantalla grande tras protagonizar la película “Bajos Instintos”, Sharon Stone recreó la icónica escena del film durante una sesión de fotos para la versión portuguesa de la revista Vogue.

A los 61 años, Stone se animó a posar en topless y a recrear la famosa pose (en la que no llevaba ropa interior), película que consolidó su carrera en 1992.

Stone deslumbró en una sesión fotográfica para la edición de mayo de Vogue Portugal, donde fue fotografiada con el pecho desnudo acostada en el agua y sentada en un sofá, publica el portal de noticias Infobae.

La reconocida intérprete también fue fotografiada sentada con las piernas abiertas, una clara referencia a la famosa escena de Bajos Instintos, que protagonizó con Michael Douglas. Esta vez, no mostró sus partes íntimas.

Aunque Stone ha protagonizado una variedad de películas aclamadas por la crítica, como Total Recall y Casino, el punto máximo de su carrera de tres décadas fue posiblemente la película de 1992 de Paul Verhoeven.

La provocativa escena de cruce de piernas interpretada por Stone fue llamado "el momento más pausado" en las películas y se convirtió en uno de los más famosos de la historia del cine.

Aunque la actriz afirmó que había sido engañada por el director, Paul Verhoeven, para filmar la escena del interrogatorio, él insistió en que ella estaba al tanto de sus intenciones.

Sharon, nacida en Pennysylvania, hizo su debut en el cine como extra en Stardust Memories de Woody Allen en 1980, cuando tenía 22 años. Actualmente está filmando la serie Ratchet, una adaptación de la novela de One Flew Over the Cuckoo's Nest de Ken Kesey, para Netflix.

El ícono de Hollywood recientemente protagonizó la serie TNT Mosaic y también está programado que sea parte de la próxima serie, The New Pope, de la cadena HBO.

Stone no asume ser sex symbol, y se compara con una de las leyendas de Hollywood: "Estoy segura de que Marilyn Monroe tampoco hablaba de esa manera en la vida real", señala a título de ejemplo. "Pero ella aprendió las reglas del juego".

"Las mujeres no están, francamente, representadas como son en realidad, como pensamos y sentimos. La mayoría de las películas son escritas por hombres, realizados por hombres, creadas por hombres, con la mentalidad masculina", opinó Stone sobre cómo todavía los estudios no cuentan buenas historias sobre las mujeres pese a los últimos cambios.

Lo que la maternidad no cambió- aseguró a la reconocida publicación- fue su capacidad de sentirse atractiva. Según su visión, eso es muy diferente a ser un sex symbol: "Es otra cosa, completamente diferente. Y sí, sé que todavía soy sexy”.