Shazam cumple a secas... y decepciona en la taquilla

“Shazam! Fury of the Gods” decepcionó en la taquilla estadounidense este fin de semana al recaudar 30,5 millones de dólares siendo exhibida en 4.071 cines.

La secuela de “Shazam!” llegó corta en cuanto a las modestas expectativas (35 millones de dólares) y en cuanto al primer capítulo de la serie (53,5 millones en abril de 2019), y ocupa un lugar al final de la lista de películas modernas de DC comics, entre “Birds of Prey” (33 millones en febrero de 2020) y “The Suicide Squad” (26,2 millones en agosto de 2021).

Dirigida por David F. Sandberg, “Shazam! Fury of the Gods” volvió a contar con las actuaciones de Zachary Levi, Asher Angel, Jack Dylan Grazer, Adam Brody y Djimon Hounsou, y añadió a Helen Mirren, Rachel Zegler y Lucy Liu. Los críticos, que por lo general aprobaron la primera versión, no quedaron muy impresionados con ésta. La película tiene una calificación de 53% en Rotten Tomatoes.

Pero el público fue más tolerante, al darle una calificación de B+ en CinemaScore. Especialmente, el público joven fue más entusiasta.

“Shazam! Fury of the Gods” tuvo un presupuesto de producción reportado de 125 millones de dólares, excluyendo costos de mercadeo y promoción. El departamento DC de Warner Bros. ha estado reestructurándose los últimos meses.

Los nuevos directores James Gunn y Peter Safran buscan una nueva senda para el DC Universe con un nuevo “Superman” en 2025. “Shazam! 2”era una de las películas que quedaba de la jefatura vieja, junto con “The Flash” que viene en junio y “Aquaman” que viene en diciembre.

De segunda quedó “Scream IV”, en su segundo fin de semana en los cines. La película de terror disminuyó 61% en comparación con su estreno y añadió 17,5 millones de dólares, con lo cual su total doméstico asciende a 76 millones de dólares.

En su tercer fin de semana, “Creed III” recaudó otros 15,3 millones de dólares y ocupa el tercer lugar de la cartelera. El filme, dirigido y estelarizado por Michael B. Jordan, lleva un acumulado de 127,7 millones en Norteamérica.

Tras ganar gran cantidad de premios Oscar el domingo pasado, “Everything Everywhere All At Once” recaudó otros 1,2 millones de dólares.

“The Whale”, por la que Brendan Fraser ganó el Oscar a mejor actor, se exhibió en 509 cines y recaudó 145.230 dólares.

Shazam cumple… y nada más

Como suele suceder con las secuelas, es casi obligatorio que tiene que haber más de todo. Si en la primera el villano era un simple mortal enfermo de poder, ahora, por supuesto, nuestros héroes deben enfrentar a las mismísimas diosas del Olimpo. Esto también significa que llegará un tercer acto realmente apocalíptico saturado de sonido y efectos especiales que se extenderá demasiado.

Afortunadamente, nuestras villanas son interpretadas por Mirren y Liu con deliciosa malicia, y afortunadamente también, los creadores entienden que el verdadero encanto radica en la inocencia y relación de los niños (ahora más bien adolescentes), logrando a base de brincos y maromas que la mayor parte del tiempo la pasemos con ellos y no con sus versiones adultas.

Dicho esto, Adam Brody tiene algunos de los mejores momentos de la película, pero su contraparte, Jack Dylan Grazer, es el corazón de la saga, y aún más con la adición de un interés romántico en la forma de Rachel Zegler.

Sí, se trata de una película plagada de momentos sentimentales mientras el mundo está ardiendo, donde los extras raramente se comportan como seres humanos, donde las reglas se van inventando sobre la marcha, y en la que los momentos más hilarantes se derivan de referencias a la cultura pop.

También es una película que entrega básicamente lo que se espera de ella, para bien o para mal.

(Con información de The Associated Press y Reforma)