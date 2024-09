‘Shogun’ hace historia en los Emmy 2024 al llevarse 18 premios

La serie ‘Shogun’ hizo historia en los Emmy con una primera temporada que arrasó, llevándose 18 premios, incluyendo el prestigioso galardón a Mejor Serie Dramática.

La producción de FX, que narra las intrigas y luchas de poder en el Japón feudal, también vio cómo Hiroyuki Sanada se convertía en el primer actor japonés en ganar un Emmy por su papel protagónico.

‘SHOGUN’ is the first majority non-English language series to win Best Drama Series at the Emmys



— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) September 16, 2024

Su compañera de reparto, Anna Sawai, hizo historia al ser la segunda actriz japonesa en llevarse un Emmy, ganando el premio a Mejor Actriz Dramática poco después.

En su discurso de aceptación, Sanada expresó: "‘Shogun’ me enseñó que cuando trabajamos juntos, podemos hacer milagros".

Con un total de 18 premios, incluyendo 14 en los Emmy de las Artes Creativas y una victoria en Mejor Dirección, ‘Shogun’ se consolidó como una de las producciones más premiadas de la noche.

‘Hacks’ superó a la favorita de la noche en los Emmy 2024

Por otro lado, la comedia ‘Hacks’ dio la sorpresa al ganar el premio a Mejor Serie de Comedia, superando a la favorita de la noche, ‘The Bear’, que ya había logrado cuatro victorias importantes.

Jean Smart también se llevó su tercer Emmy consecutivo como Mejor Actriz de Comedia por su papel en ‘Hacks’, acumulando un total de seis premios Emmy en su carrera.

A pesar de no llevarse el premio a mejor comedia, ‘The Bear’ destacó por sus victorias en actuación. Jeremy Allen White fue galardonado como Mejor Actor de Comedia por segundo año consecutivo, y Ebon Moss-Bachrach repitió su triunfo como Mejor Actor de Reparto.

— Film Updates (@FilmUpdates) September 16, 2024

Puerto Rico triunfa en Hollywood con Liza Colón-Zayas

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue la victoria de Liza Colón-Zayas, de ascendencia puertorriqueña, quien ganó el Emmy a Mejor Actriz de Reparto por su interpretación de Tina Marrero en ‘The Bear’.

Este reconocimiento la convirtió en la primera latina en ganar en esta categoría. Entre lágrimas, Colón-Zayas dedicó su premio a las mujeres latinas.

“A todas las latinas que me están mirando, sigan creyendo y voten”.

#TheBear star Liza Colón-Zayas, the first Latina #Emmy winner for best supporting actress in a comedy series, urges "all the Latinas who are looking at me: Keep believing, and vote. Vote for your rights." https://t.co/3itGkRBc7U pic.twitter.com/UpdiWXneMM — Variety (@Variety) September 16, 2024

