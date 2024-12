Show de Beyoncé en Netflix deja récord de audiencia en la NFL

La colaboración entre Netflix y la NFL debutó con resultados impresionantes en su primera temporada. Los encuentros navideños, que incluyeron a equipos icónicos como los Chiefs, Steelers, Ravens y Texans, lograron cautivar a más de 27 millones de espectadores en Estados Unidos, según informó Deadline.

Este espectáculo no solo ofreció emocionantes enfrentamientos deportivos, sino que también deslumbró con actuaciones estelares de Mariah Carey y Beyoncé, quienes agregaron un toque de glamour a la jornada.

De acuerdo con Nielsen, los dos partidos celebrados el 25 de diciembre alcanzaron una audiencia acumulada de casi 65 millones de espectadores únicos. En particular, el encuentro entre los Ravens y los Texans destacó como el más visto.

Este partido no solo ofreció acción en el campo, sino también un espectacular show de medio tiempo liderado por Beyoncé, que atrajo un pico de más de 27 millones de espectadores durante su actuación.

WHAT A SHOW ❤️ @BEYONCE pic.twitter.com/t0RXz8wDts

Estas cifras marcan un hito para la NFL en Navidad, especialmente entre el público joven de entre 18 y 34 años, donde se registró la audiencia más alta para esta fecha desde 2001.

Beyoncé, Tanner Adell, Brittney Spencer, Reyna Roberts, and Tiera Kennedy looking angelic at #BEYONCEBOWL. #NFLonNetflix pic.twitter.com/tszMEq2esD