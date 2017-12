Productor de Hip-hop es acusado por abusar de cuatro mujeres

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El legendario productor de hip-hop, Russell Simmons, fue acusado por cuatro mujeres de acoso sexual, tres de las cuales afirmaron haber sido violadas por el fundador de una de las disqueras que elevó a la fama a este género musical. Ante esto, Simmons dijo en Instagram que planea defenderse.

De acuerdo con Notimex, en una investigación publicada este jueves en el diario The New York Times, cuatro mujeres describen un patrón de comportamiento sexual violento por parte de Simmons, fundador de Def Jam Recordings, con incidentes que se extienden desde 1988 hasta 2014.

Las mujeres que acusan a Simmons de violación son Drew Dixon, quien trabajó como ejecutiva en Def Jam en la década de los años 90; la periodista Toni Sallie, y la cantante Tina Baker. La guionista Jenny Lumet aseguró también haber sido acosada por el productor.

De acuerdo con Dixon, Simmons describía gráficamente la excitación que ella le provocaba; le pidió que se sentara en su regazo y le exponía su erección. Más tarde, Simmons la violó en su departamento, de acuerdo con la exejecutiva.

En cada testimonio, numerosos amigos y personas cercanas a las mujeres involucradas en los incidentes aseguran que supieron de las agresiones en su momento, de acuerdo con el diario.

