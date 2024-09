Sian y Agustín, en la mira por supuesto consumo de drogas en LCDLFMX

El pasado viernes 13 de septiembre, La Casa de los Famosos México celebró una fiesta temática del Día de la Independencia, que incluyó tragos y baile entre los participantes restantes: Sian Chiong, Agustín Fernández, Briggitte Bozzo, Gala Montes, Karime Pindter, Arath de la Torre y Mario Bezares. Sin embargo, la celebración se vio empañada por acusaciones de posible consumo de drogas, que han causado revuelo en redes sociales.

Durante la fiesta, varios televidentes en la transmisión en vivo reportaron que Sian Chiong y Agustín Fernández parecían estar inhalando una sustancia desconocida en un momento de la noche.