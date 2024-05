Sigourney Weaver podría unirse al filme ‘The Mandalorian & Grogu’

Sigourney Weaver volvería a formar parte de una nueva aventura en el espacio exterior en la próxima película del universo de Star Wars, ‘The Mandalorian & Grogu’.

La cinta será dirigida por Jon Favreau, quien también la produce junto con la presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy y el director creativo Dave Filoni.

De acuerdo con Deadline y Variety, la actriz neoyorquina de 74 años está en conversaciones para integrarse al proyecto, aunque se desconoce el papel que podría interpretar así como detalles de la trama.

En caso de llegar a un acuerdo con las personas indicadas de esta galaxia, la también productora compartiría pantalla con el protagonista de la película, el actor chileno estadounidense, Pedro Pascal.

‘The Mandalorian & Grogu’ es un spin off que seguirá al personaje de Pascal, Din Djarin, el cazarrecompensas conocido como ‘El mandaloriano’ (The Mandalorian) y a Grogu, su tierno amigo apodado como ‘Baby Yoda’.

