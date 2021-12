Silvia Pinal sale del hospital pero aún no se recupera del COVID

CIUDAD DE MÉXICO.- La actriz Silvia Pinal salió hoy del hospital y ya se encuentra en su casa dónde se recuperará del COVID que la aqueja, así lo informó su hija Sylvia Pasquel.

También explicó que por motivos de salud, no se puede acercar a su madre para evitar contagiarla y aseguró que todo estaba bajo control y no había de qué preocuparse.