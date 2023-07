El Sindicato de Actores se une a la huelga de guionistas en E.U

La conocida actriz y presidenta del SAG-AFTRA, Fran Drescher, manifestó que miles de actores se unieron a la huelga que inició el Sindicato de Guionistas, debido a las deplorables condiciones salariales que reciben por parte de los grandes estudios.

El Sindicato de Actores de la Pantalla-Federación Estadounidense de Artistas de Televisión y Radio (SAG-AFTRA) llevó a cabo una conferencia el 13 de julio, donde la actriz de 65 años mostró su inconformidad con los altos mandos, quienes muestran una falta de interés en los contratos que reciben los actores en los últimos años.

La molestia se debe principalmente por la llegada de los servicios de streaming, ya que al parecer aquellos actores cuyos programas están siendo retransmitidos en las conocidas plataformas de streaming, no están recibiendo las garantías correspondientes por aparecer de nuevo en pantalla..

Después de que no se llegara un acuerdo con los estudios para mejorar las condiciones laborales para los actores, el grupo liderado por Drescher se unió a la misma lucha que enfrentan los miles de guionistas a quienes les pagaban una misería, pero que les exigían trabajar sin descanso por tan poco dinero.

Más de 1.000 miembros del sindicato, incluidos Meryl Streep, Jennifer Lawrence y Bob Odenkirk, agregaron sus nombres a una carta que indicaba a los líderes su disposición a la huelga.

Por último, la presidenta del SAG-AFTRA dio a entender que mientras los estudios no muestren cambios, su lucha continuará.

‘Ustedes compartan la riqueza, porque no pueden existir sin nosotros’, declaró Drescher.

Debido a las dos huelgas, Hollywood se quedará sin material para sacar por quién sabe cuánto tiempo, por lo que se vuelve un suceso impresionante que quedará marcado en la historia del entretenimiento.

“Tell them La Niñera says NO MÁS!” pic.twitter.com/wkumckEES0