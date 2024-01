Sindicato de Hollywood apoya a Taylor Swift contra deepfakes sexuales

El Sindicato de Actores de Cine y Federación Estadounidense de Artistas de Radio y Televisión (SAG-AFTRA), expresó en un comunicado su condena ante las deepfakes creadas por la inteligencia artificial de índole sexual, con el rostro de Taylor Swift.

El sindicato de Hollywood calificó a dicho contenido como ‘dañino’ y ‘preocupante’, según reveló la revista Variety.

La huelga del sindicato de Hollywood del año pasado tuvo como eje principal las regulaciones para el uso de la IA en la industria cinematográfica, por lo que lograron un acuerdo que limitaba el manejo de estas tecnologías dependiendo de los permisos otorgados por famosos, así como el pago por usar su imagen.

The sexually explicit, A.I.-generated images depicting Taylor Swift are upsetting, harmful, and deeply concerning.



