Sketch de John Cena en los Óscar deja a los ejecutivos Aterrorizados.

La noche de los Óscar siempre está llena de sorpresas, pero la ceremonia número 96 se llevó la palma con una presentación que dejó a más de uno con la boca abierta.

Jimmy Kimmel y John Cena se robaron el show con una actuación que acaparó todas las miradas, ¡literalmente! El momento cumbre llegó cuando Cena apareció en el escenario completamente desnudo, desatando el caos entre los ejecutivos de la cadena ABC, quienes temían las repercusiones de semejante osadía en vivo y en directo.

Sin embargo, para sorpresa de muchos, el anfitrión Jimmy Kimmel reveló que esta arriesgada movida fue cuidadosamente planeada y ejecutada para generar impacto y mantener al público en vilo.

