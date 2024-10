'Smile 2' al primer lugar en la taquilla; 'Anora' brilla en su lanzamiento limitado

El género de terror sigue dominando la taquilla en Norteamérica, con “Smile 2” encabezando las listas en su primer fin de semana. La esperada secuela de terror supernatural debutó con 23 millones de dólares, superando las expectativas del estudio.

Esta entrega, dirigida por Parker Finn y protagonizada por Naomi Scott, ha logrado replicar el éxito de su predecesora, la cual fue un éxito inesperado en 2022 al recaudar 217 millones de dólares contra un modesto presupuesto de 17 millones.

“Smile 2”, distribuida por Paramount, fue lanzada directamente en cines, a diferencia de su predecesora que inicialmente estaba destinada a plataformas de streaming. Este cambio de estrategia ha rendido frutos, ya que la película ha logrado cautivar a los fanáticos del terror en 3,619 pantallas, superando ligeramente el debut de la primera entrega, que fue de 22 millones de dólares.

