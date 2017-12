De galán... a indigente: Sobrino de Arturo Peniche

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El sobrino de Arturo Peniche se volvió indigente tras divorciarse de su ex esposa, asegurando que le fueron arrebatados 250 mil pesos en efectivo.



Este lunes, el programa "Ventaneando" transmitió una entrevista en la que se confirma que Carlos Peniche, vive completamente en la calle, no come y pide limosna para sobrevivir.

De acuerdo con Radio Fórmula, fue grabado durmiendo en la vía pública con una simple cobija sucia.

"Mi problema actual es que no tengo IFE y no puedo sacar mi dinero del banco"

Al ser interceptado por la reportera de "Ventaneando", Peniche se mostró sorprendido por la inesperada ayuda que le brindó el medio.

El actor señaló que vive en la calle porque su ex esposa le quitó su casa, dinero en efectivo y tarjetas; por lo que no tiene absolutamente nada.

De la misma manera dijo no haber querido hacer pública su situación y mucho menos a su familia pues todos están fuera de México y no tiene los medios para adquirir el dinero que ellos le puedan mandar.

“Mi mamá está en Los Cabos, mi tío Arturo en Miami; mi tío Flavio en Brownsville también. ¡Todos están perdidos!”, aseguró.

"Mi problema actual es que no tengo IFE y no puedo sacar mi dinero del banco", señaló Peniche a la reportera encubierta, el actor en el vídeo se muestra con toda su ropa rota y sucia, como un indigente.

Dice que la gente le invita de comer en distintos puntos de la Ciudad de México, que cuando se quiere comunicar con su familia, pide 10 pesos a los transeúntes para poder ir al Internet para hablar con ellos.

Ante la penosa situación en que lo encontraron, Peniche aseguró estar bien y consideró que "será momentáneo" y que está en proceso de realización de un libro, el cual será publicado gracias al cariño que se le tenía a su padre.

De acuerdo con Zócalo, según la investigación, Peniche fue perdiendo todo lo que tenía por culpa de las adicciones y los excesos.

La familia Peniche ha pasado por momentos difíciles. En 2003 Flavio Peniche mató por error de un balazo a Antonio Velasco Gutiérrez durante la filmación de una película en el estado mexicano de Morelos.



Aunque Flavio fue acusado de “homicidio imprudencial”, salió libre bajo fianza pues se comprobó que se trató de un error, pues el arma debía ser de utilería y no real.