"Something In The Way" de Nirvana irrumpió en rankings tras tráiler de "The Batman"

Ciudad de México.- Casi 30 años después de su lanzamiento, la canción "Something in the Way" de Nirvana ha sonado en el tráiler de The Batman, convirtiéndose en un éxito de ventas en iTunes y Amazon.

La pista actualmente está en el puesto 19 de las 200 canciones más escuchadas en iTunes, según Pop Vortex. En Amazon Music, el tema ocupa actualmente el puesto 23 en la lista de canciones más vendidas.

Por su parte, el tráiler de la película, dirigida por Matt Reeves y protagonizada por Robert Pattinson, ya ha superado los 16 millones de reproducciones en YouTube.

"Something in the Way" fue la duodécima y última canción incluida en el álbum Nevermind, lanzado en septiembre de 1991. Si bien la canción no se publicó como sencillo, el disco llegó a vender más de 30 millones de copias.

Tal como adelantó Reeves durante el panel de DC FanDome, el sábado, la película explorará el segundo año de Bruce Wayne en el rol de Batman.

Se trata de una producción inspirada en el cómic "Ego", de Darwyn Cooke, así como en largometrajes como Chinatown, The French Connection y Taxi Driver. El realizador describió The Batman como una historia muy personal.

El filme llevaba aproximadamente siete semanas de rodaje cuando la producción se detuvo debido a la pandemia de Covid-19, y todavía le quedaban cerca de 11 semanas para terminar.

Está previsto que The Batman reanude su grabación en los estudios Leavesden de Warner Bros. en el Reino Unido a principios de septiembre.

Junto a Pattinson, la cinta contará con Zoë Kravitz como Catwoman, Andy Serkis como Alfred Pennyworth, Colin Farrell como Pingüino, Jeffrey Wright como James Gordon. Su estreno está previsto para 1 de octubre de 2021.