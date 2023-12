Song Kang estrena últimas series antes de enlistarse al servicio militar

El actor Song Kang se despide de Netflix y sus fieles fanáticos con la segunda temporada de ‘Sweet Home’ y la primera parte de ‘My Demon’, antes de una pausa momentánea en su carrera.

La razón por la que el intérprete se alejará de los reflectores, se debe a que pronto iniciará su proceso de enlistamiento al servicio militar en Corea del Sur.

De acuerdo con las leyes de aquel país asiático, todos los ciudadanos de sexo masculino entre 18 a 28 años, deberán enlistarse en el servicio militar obligatorio, sirviendo alrededor de 2 años.

Conocido como el ‘hijo de Netflix’ por los múltiples proyectos que tiene en la plataforma ‘tudum’, Song Kang se convirtió en un ícono de la plataforma de streaming.

Entre los proyectos más destacados que se encuentran en Netflix, están ‘Love Alarm’, ‘Nevertheless’, ‘Sweet Home’, ‘Navillera’ y ‘Las inclemencias del amor’.

Se espera que su serie ‘True Beauty’ de 2018 sea añadida al catálogo de Song Kang en Netflix próximamente.

Netflix lanzó ‘Sweet Home 2’ y ‘My Demon’ el mismo día, algo que fue del agrado de los fanáticos, quienes de seguro siguen en sus cuartos terminando ambos kdramas.

Acerca de su más reciente personaje Guwon en el kdrama ‘My Demon’ junto a la actriz Kim Yoo-jung, Song Kang mencionó que le dio curiosidad participar en una serie que combinara la comedia y el romance, ya que sus proyectos pasados se caracterizan por ser de un sólo género.

When a demon loses his powers, he must join hands (literally) with a CEO to regain them. #MyDemon starring Song Kang and Kim You-jung is now streaming 😈 pic.twitter.com/9WW4yzgQu1