¿Sonic 3 o Mufasa? Revelan la película más taquillera de Norteamérica

El emocionante enfrentamiento entre los mamíferos peludos continúa dominando la taquilla, con ‘Sonic 3’ de Paramount liderando las listas en Estados Unidos.

El nuevo filme, basado en la popular franquicia de videojuegos, recaudó 12.6 millones de dólares el viernes 27 de diciembre, elevando su total en Norteamérica a 112 millones de dólares.

Por otro lado, ‘Mufasa’, que tuvo un estreno decepcionante la semana pasada, se quedó cerca del primer puesto al obtener un estimado de 12.1 millones de dólares el viernes.

La película ahora apunta a superar la marca de 100 millones de dólares en el mercado nacional antes de que termine el fin de semana, mientras espera mantener su impulso hasta el Año Nuevo.

