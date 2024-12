‘Sonic 3’ supera a ‘Mufasa’ durante su estreno en EU; recauda 62 mdd

El erizo azul más rápido del mundo ha demostrado ser más fuerte que el rey de la sabana. Durante su fin de semana de estreno en Estados Unidos, ‘Sonic 3’ se posicionó como la película más taquillera, dejando atrás a ‘Mufasa: El Rey León’, la esperada secuela del live-action de Disney de 2019.

De acuerdo con Deadline y The Hollywood Reporter, la tercera entrega de Sonic, producida por Paramount, recaudó 62 millones de dólares en su debut en Estados Unidos. Por otro lado, ‘Mufasa’ logró solo 35 millones de dólares, quedando en segundo lugar en la taquilla doméstica.

A nivel mundial, la película de Disney obtuvo un total de 122 millones de dólares durante su primer fin de semana. Aunque estas cifras son sólidas, están lejos de las expectativas iniciales de 180 millones de dólares. Además, Sonic aún no ha estrenado en mercados internacionales, lo que se espera ocurra el próximo 25 de diciembre, un lanzamiento que podría opacar aún más a ‘Mufasa’.

China fue el mercado más fuerte para la secuela de El Rey León, con 7.8 millones de dólares, seguido por Francia (7.7 millones), México (7.1 millones) y el Reino Unido (5.5 millones). Sin embargo, las críticas no han sido tan generosas con esta entrega, en contraste con el respaldo que ‘Sonic 3’ ha recibido por parte del público y la crítica, alcanzando un 86 % de frescura en Rotten Tomatoes por parte de los críticos y un 98 % del público.

Mientras tanto, Disney sigue liderando la industria con más de 5 mil millones de dólares recaudados en 2024, gracias a éxitos como ‘Intensa-mente 2’ y ‘Deadpool & Wolverine’. Sin embargo, este fin de semana Sonic demostró que puede correr más rápido que el rey de la taquilla.

Critics and audiences agree #SonicTheHedgehog3 is a hit!



Click here to learn more about our new Verified Hot designation:https://t.co/tKJMyctLIr pic.twitter.com/edSQ1Kocn8