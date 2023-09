“Sonido de Libertad”: Acusan a héroe que inspiró la película de agresión sexual

Sonido de Libertad la exitosa película que ha logrado varios récords en la taquilla en Estados Unidos, México y otras naciones a nivel mundial.

Además de obtener reconocimientos por parte de la crítica especializada y la audiencia, enfrenta varias polémicas, este lunes se anunció la más reciente.

Después de que uno de sus inversionistas fuera acusado de secuestrar niños y la cinta fuera criticada por sensacionalista, ahora su figura central, en la que se inspira todo el proyecto, Tim Ballard, ha sido acusado por siete mujeres de supuesta agresión y conducta sexual inapropiada.

El ex agente especial para el Departamento de Seguridad Nacional y creador de Operation Underground Railroad, con la cual luchó contra el tráfico sexual infantil, se ha convertido en el centro de una nueva investigación de la revista online Vice.

En esta, se detalló que Ballard abandonó la organización OUR, que fundó en 2013, por supuestamente varias denuncias de conducta sexual violenta que involucraba a varias trabajadoras de la compañía.

Además de estas acusaciones en su contra en la investigación se menciona de cómo ha exagerado y mentido sobre las labores de la organización.

Su modo de actuar, según indicaron, era solicitarles a las damas decompañía que se hicieran pasar por su esposa en reuniones en el extranjero para luchar contra la trata de personas.

Debido al carácter "encubierto" de dichas misiones, de acuerdo con la revista online, Ballard al parecer obligaba a sus acompañantes a compartir la misma cama.

Además de bañarse con él argumentando que era para "despistar a los criminales".

Los detalles incluyen fotografías que Ballard envío a al menos una de las siete mujeres que lo denuncian.

Además, supuestamente llevó a una de ellas "hasta las últimas consecuencias" para apoyar su causa.

Y aunque el reporte sólo menciona siete mujeres que denuncian a Ballard, se deja entrever que podría haber más víctimas potenciales, entre voluntarias y contratistas de sus organizaciones.

"Tim Ballard renunció a OUR el 22 de junio de 2023. Se ha separado permanentemente de OUR. Nuestra organización se dedica a combatir el abuso sexual y no tolera el acoso sexual ni la discriminación por parte de nadie en su organización".

Enfatizó un vocero de Operation Underground Railroad en un comunicado otorgado a Vice.

Ballard, hace unas semana visitó México para el estreno comercial de Sonido de Libertad en nuestro país, actualmente está considerando postularse para el Senado de los Estados Unidos.

Sound of Freedom, dirigida por Alejandro Monteverde, protagonizada por Jim Caviezel y producida por el mexicano Eduardo Verástegui, cuenta la historia de Timothy "Tim" Ballard un ex agente del Gobierno de EU que decide dedicarse para rescatar a niños de traficantes sexuales en Colombia.

Tim Ballard, the real-life founder and onetime CEO of Operation Underground Railroad who is portrayed by Jim Caviezel in ‘Sound of Freedom,’ was the subject of sexual misconduct allegations and a related investigation involving seven women - report https://t.co/52eg9AXIoH