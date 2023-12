Sophie Turner vive el amor junto a Peregrine Pearson en Londres

Uno creería que luego de hacer oficial su separación con Joe Jonas, Sophie Turner estaría deprimida, comiendo helado de chocolate mientras ve una película triste.

Más equivocados no se podría estar, ya que la actriz de ‘Juego de Tronos’ en realidad se encuentra disfrutando de la etapa empalagosa de su nuevo interés amoroso.

Turner, de 27 años, fue fotografiada mientras daba un beso apasionado a su nueva pareja, Peregrine Pearson, durante una tranquilo paseo por las calles de la ciudad de Londres.

