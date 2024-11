Sorprende nuevo look de Jacob Elordi en festival de cine de Marrakech

Esta semana, se llevó a cabo el Festival Internacional de Cine de Marrakech, al cual asistieron varias estrellas de Hollywood y sin duda una de ellas atrapó la atención de las cámaras.

El actor de ‘Euphoria’, Jacob Elordi, asombró a todos los presentes al presentarse con un nuevo look definido por una barba espesa y el cabello largo, un estilo bastante diferente al que usó en años pasados.

Cuando alcanzó la fama, el estilo de Elordi se caracterizaba por ser limpio y despeinado, pero en esta ocasión decidió mostrar una faceta completamente diferente que le da un aire sofisticado y maduro.

Luca Guadagnino Says He's 'Half-Moroccan' at the Opening Gala of Marrakech Festival Where He Presides Over the Jury With Jacob Elordi, Andrew Garfield https://t.co/OPnnGVXJMY