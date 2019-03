Sorprende presunto cambio de sexo de la hija de Brad y Angelina

Agencia

LOS ÁNGELES, Estados Unidos.- Tras el estreno de la película 'Dumbo', cinta que relata la historia del elefante que logró volar usando sus orejas, Angelina Jolie se lució al lado de sus hijos Knox Leon, Zahara Marley, Vivienne Marcheline y Shiloh Nouvel.

La actriz estadounidense acaparó la atención de todos sus seguidores al lucir radiante vestida de blanco, provocando que la atención de los paparazzis se centrara en ella y sus 4 hijos que la acompañaron, en especial Shiloh Jolie Pitt, quien reforzó los rumores sobre su presunto cambio de sexo.

Durante mucho tiempo los medios internacionales revelaron la intención de Shiloh, quien se ha acostumbrado a mostrarse con un look andrógino, y pese a los rumores sobre su sexualidad, ninguno de sus padres se ha pronunciado al respecto.

Hace algunos años, la actriz dijo a la revista Vanity Fair que no tenían problemas con el estilo y apariencia de la pequeña, quien es la primera hija biológica de Brad Pitt y Angelina Jolie.

"Le gustan los trajes. Lleva corbata, chaqueta y pantalones. Le gusta vestir como un niño, quiere ser un niño. Tuvimos que cortarle el cabello. Cree que es uno de sus hermanos y Brad y yo no pensamos decirle cómo debe de actuar o cómo debe de sentirse. Ella debe encontrar su lugar y elegir lo que la haga sentir bien consigo misma", fueron las declaraciones de Angelina en el 2010.

Actualmente, Shiloh Jolie Pitt ha reforzado su look y desde el 2008 sus padres tienden a llamarla John o Peter, según reveló Brad Pitt en un entrevista en el show de Oprah Winfrey en noviembre de ese año, reforzando así la teoría que despertó la niña de 12 años.

Como se recuerda, Shiloh nació el 27 de mayo del 2006 en Swakopmund (Namibia). Sus padres reservaron la planta de un hospital y programaron la cesárea solo para que la pequeña tuviera la nacionalidad de dicho país.

Brad Pitt molesto con Angelina por exhibir a sus hijos

Se avecina una nueva disputa entre Brad Pitt y Angelina Jolie. El actor ya no quiere que su expareja lleve a sus hijos en los estrenos de películas, porque supuestamente ambos acordaron no exponerlos ante los medios, y eso, según Pitt, es exactamente lo que la actriz está haciendo.

“Brad no está contento con las recientes presentaciones públicas de sus hijos en los estrenos de películas. Brad no está emocionado de que Angie lleve a los niños a los estrenos, pero no va a desencadenar ninguna acción por el momento”, dijo una fuente a la revista Us Weekly. “Angie siempre ha elegido ser más pública con los niños que Brad”.