Sorprenden a la Chilindrina con tremendo beso de "El Señor Barriga"

MÉXICO.- Maria Antonieta de las Nieves, mejor conocida como La Chilindrina, ha desatado tremendo rumor sobre que tiene una relación amorosa con el actor Édgar Vivar (El Señor Barriga) después de verlos en una fotografía dándose un tierno beso en la boca.

Se saben que la actriz quedó vida en el mes de septiembre, sin embargo, al llegar a su cumpleaños número 70, ha decidido dejar todo atrás y seguir adelante con su vida, indica el portal de noticias INFO 7.

En una revista de espectáculos a nivel nacional. La actriz dijo que quería volver a vivirlo todo, incluido darse una oportunidad de nuevo en el amor.

Fue durante su festejo de cumpleaños cuando ambos actores sorprendieron y se dieron tremendo beso en la boca.

La Chilindrina fue cuestionada por tal acto, a lo que dijo que él y ella solo eran grandes amigos y que lo conocía desde hace más de 50 años.

Se dijo estar sorprendida por el beso que le dio el actor, pero no lo tomó a mal, incluso dijo que además de que le gustó, ya nadie podría reclamarles, porque él es soltero y ella viuda.

"A él lo conozco desde hace más de 50 años, siempre nos llevamos muy bien, así que toda la vida lo he sentido parte de mi familia; y sobre el beso, es la primera vez que nos damos uno, pero ya estoy viuda y él es soltero, nadie nos puede reclamar (ríe). La verdad sí me sorprendió mucho cuando me dio el beso, pero me gustó y bromeamos con que los dos estamos solteros".