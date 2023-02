'South Park' parodia a Meghan Markle y el Príncipe Harry

El último episodio de South Park abordó el tema de la realeza exiliada, haciendo referencia a Meghan Markle y el Príncipe Enrique. El capítulo comienza explicando que todos los personajes, incluso si se basaron en personas reales, son ficticios, aunque nunca se nombra a los Duques de Sussex como tal, los personajes animados son idénticos a ellos.

La caricatura relata la historia de cómo los miembros de la realeza abandonaron su país para buscar privacidad, titulando el episodio como 'The Worldwide Privacy Tour'.

Kyle complains about a dumb prince and his stupid wife in the all-new episode, titled “Worldwide Privacy Tour” premiering Wednesday at 10/9c on Comedy Central. pic.twitter.com/6Dpa5R5ZZ3