"Soy inocente", afirma Mario Bautista tras acusación por presunto abuso sexual

"Yo creo que lo que es un hecho es que al final del día soy inocente", asegura Mario Bautista en entrevista con EL UNIVERSAL, y que con esto quiere dejar en claro que la acusación por corrupción de menores, de la que fue señalado por unas jovencitas, se desmintió desde hace tiempo.

En abril del 2020 el cantante fue acusado por cuatro mujeres (tres de ellas menores de edad) que lo señalaron por falsificación de documentos, engaño y uso de drogas. A mediados del año pasado, Mario aseguró que no fue verdad pues de haberlo sido habría salido a dar la cara.

En compañía de su abogado Ilian Dan, Bautista y su equipo no quisieron ahondar en el estado actual del caso, luego de que hace unas semanas EL UNIVERSAL diera a conocer que la Fiscalía General del Estado de Jalisco turnó la denuncia contra Mario a la Fiscalía de Guerrero por el presunto delito de abuso sexual.

"Cualquier persona puede denunciar, esa es una realidad, eso no quiere decir que las cosas hayan sucedido o no y de las millones de denuncias que existen hay algunas que pueden causar un mayor daño a la persona denunciada y en este caso es algo que se vivió en el sentido de que Mario es una figura pública", aseguró el legista.

En videollamada, Bautista señaló que está dando la cara y no se esconde. Considera que la gente puede ser inmadura y más a la edad de las acusadoras, por ello no miden las consecuencias de lo que puede pasar.

Además, asegura que no les desea nada malo, simplemente quiere enfocarse en su carrera.

"Yo no tengo nada en contra de nadie, no es de mi interés, yo literal estoy dejando este caso en el olvido y estoy viendo hacia adelante, hacia mi futuro, trabajando en mi proyecto, con mi música, mi equipo, mi gente, agradecido por toda la gente que me está apoyando, que sabe", dijo.

"Lo que yo comprendo es que a veces la gente inocente puede ser influenciada por gente con malicia para sacar algún beneficio y este es el caso que se está presentando literal en estos momentos; es todo lo contrario, yo soy la víctima y es una locura el estar viviendo todo esto, que todo esto esté sucediendo y le agradezco a toda la gente que se preocupó por mí, que me conoce, que sabe que yo no soy así".