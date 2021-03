Space Jam: Piden cancelar a Speedy Gonzales por racismo

Speedy Gonzales ha estado en el punto de mira: el clásico personaje de los Looney Tunes y que estará presente en Space Jam: Un nuevo legado, ha sido catalogado como racista,

De acuerdo con un columnista de The New York Time, Speedy Gonzales fue acusado racismo al popularizar el esteretipo corrosivo de los mexicanos borrachos. Además otros personajes de Loney Tunes, también fue cuestionada, vease el caso de Pepe Le Pew.

Debido a la imagen y enseñanza que transmite a los niños la caracterización de Speedy Gonzales, ha generado una fuerte debate sobre si el ratón debe ser cancelado o no.

El actor Gabriel Iglesas, quien da voz al ratón ratón de Looney Tunes, defendió al personaje y criticó la controversia en torno a Speedy Gonzales, así como dejó en claro su postura respecto al tema.

I am the voice of Speedy Gonzales in the new Space Jam. Does this mean they are gonna try to cancel Fluffy too? U can’t catch me cancel culture. I’m the fastest mouse in all of Mexico 💨 pic.twitter.com/Ov4wjO00kM