Spacey recibe a la pantalla grande tras escándalos sexuales

ESTADOS UNIDOS.- Tras una larga espera y bajo el reflector de múltiples acusaciones sexuales, el actor Kevin Spacey finalmente está listo para regresar a la pantalla grande, informó el portal de ABC News.

El dos veces ganador del Óscar consiguió un papel en la película italiana L'uomo Che Disegno Dio ("El Hombre que Dibujó a Dios"), la cual será dirigida por Franco Nero. La cinta se rodará en Italia y también estará protagonizada por la esposa del cineasta, Vanessa Redgrave, según confirmaron varias fuentes.

La historia se versará sobre un artista ciego que es erróneamente acusado de pedofilia. Spacey interpretaría al detective encargado de llevar a cabo la investigación policial. De momento, no se conocen muchos detalles sobre la producción, más allá de que tiene previsto rodarse en Italia.

Spacey, quien hasta ahora no ha hablado sobre su regreso al cine, enfrentó múltiples acusaciones y demandas por supuesta conducta sexual inapropiada en los últimos años, lo que provocó que se retirara.

El histrión salió de la exitosa serie House of Cards, de Netflix, a finales de 2017, luego de que al menos 20 jóvenes lo denunciaran por conducta sexual inadecuada en el teatro Old Vic, de Londres, entre 1995 y 2013.

En 2018, Spacey fue acusado de agresión indecente derivado de un presunto incidente con un adolescente en la isla de Nantucket, Massachusetts, durante el verano de 2016. Se declaró inocente, pero ese cargo fue retirado más tarde y la presunta víctima en ese caso también retiró una demanda civil contra el actor.

Posteriormente, la Oficina del Fiscal de Distrito de Los Ángeles se negó a presentar cargos contra Spacey en dos acusaciones de agresión sexual separadas. También se desestimó una demanda contra Spacey que involucraba a un masajista.

