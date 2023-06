“Spider-Man: Across the Spider-Verse”: Moore y Steinfeld comparten detalles del filme

Shameik Moore y Hailee Steinfeld concedieron entrevistas como parte de la promoción para “Spider-Man: Across the Spider-Verse”, el filme que a partir de este jueves está disponible en las salas de cine de México, los actores son los encargados de prestar su voz en la versión original en ingles a la dupla arácnida protagónica: Miles Morales y Spider-Woman (Gwen Stacy).

Moore reveló que su personaje ya tiene 15 años en esta nueva entrega y se siente más cómodo con el manto de Spider-Man, sin embargo extraña a sus amigos que conoció en el spider-verso, en especial a Gwen de quien parece que se enamoró, tomando en cuenta que el héroe tiene paginas llenas de ella en su cuaderno de dibujos.

"Comprende sus poderes ahora. Y está descubriendo que hay cientos de personas spider más. También se da cuenta de que algunos tienen morales diferentes, algunos apoyan cosas diferentes", dijo. "No existe el bien o el mal, sino que él entiende lo que se siente bien y lo que se siente mal.... Descubre cómo va a usar esa máscara" señaló el actor que presta voz a Miles Morales.

El nacido en Atlanta, Georgia enfatizó: "Creo que al final el resultado será que los fans la amarán. Realmente ha sido un honor", Ayer fuimos a una escuela y vimos lo emocionados que estaban los chicos, para todos nosotros es muy especial... Es una película que para mí representa adecuadamente la tierra en la que vivimos, que experimento en mi día a día".

Por su parte Steinfeld interpreta a Gwen Stacy quien participa en muchas más escenas de acción y cuya historia personal, así como su carácter, se muestra con mayor profundidad en "Across the Spider-Verse".

La actriz Californiana declaró "Ella está a la mitad de mucho conflicto. Uno de los mayores obstáculos que enfrenta es su papá, a quien quiere mucho, mucho y con quien tiene una relación muy estrecha. Pero él, como policía, tiene la misión de encontrar a la llamada Spider-Woman (Gwen), así que esto los lleva a conversaciones muy interesantes en la mesa, por así decirlo”.

El elenco estelar del filme en su versión en ingles incluye a Jason Schwartzman como el villano principal “The Spot”, Brian Tyree Henry, en el papel de Jefferson, el padre de Miles; Shea Whigham como el oficial de policía George Stacy, padre de Gwen; Issa Rae como una Spider-Woman embarazada; Jake Johnson como Peter B. Parker que ya tiene a una bebé a su cuidado; Daniel Kaluuya como Spider-Punk y Oscar Isaac como el líder de la Spider-Society: Miguel O'Hara/ Spider Man 2099.

Su predecesora "Spider-Man: Into the Spider-Verse" ("Spider-Man: Un nuevo universo") que salió en diciembre del 2018 arrasó en la temporada de premios, ganando el premio del círculo de críticos de cine de Nueva York, el Globo de Oro, el BAFTA y, para cerrar con broche de oro el Premio Oscar a mejor película animada por lo que las secuelas Across the Spider-Verse y Beyond manejaran expectativas muy altas por parte de medios especializados y los fanáticos.

