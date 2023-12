Prime Video y Sony Picures han establecido una alianza en lo que concierne a ser el hogar de programas live action de la franquicia arácnida, Spider-Man Noir ha vuelto entrar en desarrollo activo prueba de ello es que se anunció que Steve Lightfoot será el showrunner del proyecto en conjunto con Oren Uziel que además será el principal escritor.

Es importante señalar que el primero ya tiene experiencia previa en proyectos de este estilo ya que desempeño este rol en la serie de “The Punisher”, Variety fue el medio que reveló en primera instancia que ahora el asume el desafío de liderar otro programa inspirado en Marvel.

En el show centrado en Spider-Man Noir seguirá a un héroe veterano en los años 30 en la ciudad de Nueva York, sin embargo a diferencia de los comics, su identidad secreta no será ser una variante de Peter Parker que habita en otro tiempo, apostaran por darle un giro y de momento se desconoce quién portara el manto del héroe con gabardina y habilidades de detective, se anticipa que esta nueva versión este en su propio universo lo cual le dará mayor libertad creativa.

Nicolas Cage presto su voz al personaje en la cinta animada de into the Spider-Verse (2018) pero ya que es un hecho de que el protagonista de la serie live action es otra variante, se desconoce a qué actor elegirán para interpretarlo, por lo que habrá mucha expectativa.

Phil Lord y Christopher Miller tendrán créditos como productores ejecutivos hay que recordar que son los encargados de las películas animadas del Spider-Verse, la calidad parece garantizada.

El Universo Spider-Man (SSU) de Sony por otra parte está conformado por las cintas de Venom de Tom Hardy, Mobius con Jared Leto, además de que el próximo año se lanzaran en cines Kraven the Hunter protagonizado por Aaron Taylor-Johnson y Madame Web estelarizada por Dakota Johnson

Importante resaltar que independiente a ello siguen asociados con Marvel Studios para continuar la historia del Peter Parker de Tom Holland en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) hay rumores de que una posible Spider-Man 4 llegaría antes del lanzamiento de Secret Wars.

Finalmente no olvidar que en teoría Angela Kang la encargada de las últimas temporadas de The Walking Dead sigue desarrollando una serie centrada en Cindy Moon que en los comics fue mordida por la misma araña radioactiva que le dio los poderes a Spidey, el programa live action centrado en la heroína llevaría por nombre “Silk: Spider Society”.

