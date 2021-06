Abril Valadez

ESTADOS UNIDOS.- La productora Amblin Partners, perteneciente a Steven Spielberg, llegó a un acuerdo de varios años para suministrar películas a Netflix Inc., dijo la compañía en un comunicado este lunes.

Amblin, un estudio global de cine y televisión, proporcionará varias películas por año a Netflix, según el comunicado.

Spielberg, el director ganador del Oscar por:

Continuará dirigiendo películas para Universal Pictures de Comcast Corp como parte de un acuerdo separado.

Steven Spielberg, a filmmaker synonymous with big-screen enchantment, has set a new deal with Netflix in which his production company, Amblin Partners, will make multiple feature films per year for the streaming giant. https://t.co/Lb7xl6Gvn5