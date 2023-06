Spin off de Spider-Man “El Muerto” ya no contará con Bad Bunny

Sony Pictures está enfrentando muchos problemas con una de sus próximas producciones el spin off de Spider-Man “El Muerto”, según One Take News, Bad Bunny quien estaba contemplado para ser el protagonista ha abandonado el proyecto.

En una noticia que toma a varios por sorpresa considerando que una de las principales razones por la que el estudio se estaba arriesgando a realizar una película centrada en un personaje que solo ha aparecido en dos comics del trepamuros, por lo que el material era limitado.

Era porque los ejecutivos habían quedado impresionados por la actuación de Bad Bunny en “Bullet Train” donde interpretó a "Lobo" compartiendo créditos con Brad Pitt.

De momento se maneja que la intención de Sony es buscar un recats para el personaje que obtiene sus poderes de una máscara ancestral.

Aunque no se profundiza cuales serian las razones por las que Bunny abandonaría el papel del antihéroe de padre mexicano, se especula que la prioridad siempre será su carrera musical y tiene una agenda muy ocupada con el tema de sus giras y no se pudo adaptar a comprometerse con una película donde tendría el rol protagónico.

Es importante recordar que recientemente se anunció que el filme seria retrasado indefinidamente recordando que la huelga de guionistas evitó que el desarrollo seria según lo planeado por Sony.

El hijo de Alfonso Cuarón, Jonás, estaba vinculado al proyecto como director, la peleadora profesional conocida artísticamente como Sasha Banks era buscada para tener el rol femenino principal.

Mientras que Marvin Jones III era sondeado para retratar al villano, el señor del crimen “Tombstone”.

Aún no se descarta que “El Muerto” finalmente no se concrete y la cinta quede cancelada, aunque todo podría ser posible y si se concreta formaría parte de su universo independiente denominado con Spider-Man Universe (SSU) que incluye las dos cintas de Venom, Morbius y próximamente Kraven el cazador.