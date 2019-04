Spoiler: la escena 'subida de tono' de GOT de la que todos hablan

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Si eres fan de Game of Thrones seguramente ayer llegaste puntual a tu cita para ver el segundo capítulo de la octava -y última- temporada.

Aunque cada episodio genera una oleada de reacciones, el de ayer dejó a los fans más sorprendidos que nunca ¿la razón? Arya Stark en la intimidad.

El capítulo 8x02 mostró al fin la consumación de la atracción que siente Arya por Gendry en una escena sumamente explícita -más de lo que muchos esperarían-.

Maisie Williams, quien interpreta a Arya, al principio pensó que era una broma porque los directores David Benioff y Dan Weiss han enviado guiones falsos a los actores para hacerles una broma.

“Al principio, pensé que era una broma”, dijo. “Yo estaba como: ‘Hey, buen chiste’. Y [los directores estaban] como, ‘No, no no hicimos lo de las bromas este año”. Y yo: Oh, ¡mierda!”.

Williams se enteró de la escena a través de su mejor amiga Sophie Turner, quien interpreta a Sansa Stark en la exitosa serie de HBO.

“Llamé a Maisie y le dije: ‘¿Ya lo has leído?'”, dijo Turner a EW. “Y ella dice: ‘Estoy a mitad del episodio uno’. Y yo le dije: Esta escena, esta página, léala. ¡Esto es increíble! Ella estaba muy feliz”.

Cuando llegaron a la mesa de lectura, Williams dijo que tenía algunos pensamientos sobre cómo su personaje iba a hacer la escena de sexo con el persona interpretado por Joe Dempsie

“Llegué a la mesa de lectura y estoy leyendo la escena y pensé: ‘Oh, en realidad vamos a hacer esto. ¿Cuándo filmaré esto? Tengo que ir al gimnasio’. Toda una lista de cosas”, dijo Williams.

Sin embargo, no todos los espectadores estaban contentos con la escena.

Los memes de Game Of Thrones

Hubo algo de incomodidad en las redes sociales con una Arya desnuda que muchos vieron crecer en la pantalla.

Los memes inundaron las redes sociales al finalizar el episodio. Aquí te dejamos nuestros favoritos.

