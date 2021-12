¡Star Plus Gratis! Aquí te contamos cómo disfrutar del “pase libre”

Para todos los seguidores del contenido de Star Plus tenemos una buena noticia, desde este viernes 10 de diciembre hasta el domingo 12 de diciembre podrán disfrutar de todo tipo de contenido totalmente gratis.

México, Chile, Colombia, Perú y Brasil serán los países beneficiados que podrán disfrutar del ya conocido “pase libre” y acceder desde cualquier dispositivo. A continuación te decimos cómo acceder al contenido gratis.

Disfruta un fin de semana de Star+ gratis para maratonear las series y películas que te gustan. ¿Qué esperas? Promoción válida únicamente para México, Chile, Colombia, Perú y Brasil. — Star+ Latinoamérica (@StarPlusLA) December 9, 2021

¿Cómo puedo acceder al “pase libre” de Star+?

Es muy sencillo, solo tienes que ingresar a la página web de Star+ y regístrate como si fueras a crear una cuenta y listo. Es muy importante mencionar que el “pase libre” no estará disponible para quienes ya tienen una suscripción activa.

Probablemente durante el registro te solicite un método de pago, pero puedes estar tranquilo porque no se cobrará por el servicio en estos tres días.

¡Cuidado! Una vez finalice el tiempo del “pase libre” deberás cancelar la cuenta, de lo contrario, sí se te cobrará.

“A partir del 13 de diciembre, una vez finalizado el período de la promoción, se le cobrará el monto correspondiente a la suscripción mensual a quienes hayan accedido a Star Plus Pase Libre y no hayan optado por la cancelación anticipada”, de acuerdo con el comunicado de Star Plus.

¿Qué podrás ver con el “Pase libre”?

Estará disponible una gran variedad de contenido para consentir a todos los integrantes de la familia.

Qué vas a ver este fin de semana? pic.twitter.com/lQhw9j9sJf — Star+ Latinoamérica (@StarPlusLA) December 10, 2021

“Este fin de semana Star Plus ofrecerá partidos de ligas internacionales de fútbol como la Ligue 1, la Premier League, LaLiga, la Serie A, deportes de combate como la UFC 269 y la fascinante definición de una de las temporadas más emocionantes de la Fórmula 1″, aseguró la plataforma.

Además de contenido deportivo, podrás encontrar series y películas exclusivas para sus diferentes audiencias. ¡Prepara tus palomitas y disfruta todo el contenido de Star Plus!

Únete a nuestros grupos para enterarte de las noticias en todo momento:

WhatsApp: https://chat.whatsapp.com/K1v1E39Ptds2wcQhpomLPp

WhatsApp (2): https://chat.whatsapp.com/FJ98jiimd4EHDerCQv0Kjk

Telegram: https://t.me/joinchat/8ARfcQNqlWUzZWRh

También te puede interesar:

Hijo de Vicente Fernández confirma que su padre está muy grave de salud

Dua Lipa regresa a México con su gira “Future Nostalgia”

Spoiler: Revelan el primer minuto de Spider-Man: No Way Home