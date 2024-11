Star Wars sigue expandiéndose: Simon Kinberg creará nueva trilogía

Conocido por su trabajo en la franquicia ‘X-Men’, el guionista y productor Simon Kinberg, decidió unirse a otra saga exitosa a nivel mundial y que ha dejado huella: Star Wars.

El medio de entretenimiento Variety ha revelado que Kinberg cerró un acuerdo con Lucasfilm para desarrollar una nueva trilogía de una historia que comenzó hace varios años en las estrellas.

Su trabajo será escribir y producir las tres películas junto con Kathleen Kennedy, la presidenta del estudio.

Este proyecto marcará el inicio de una nueva era para la saga galáctica, después de la conclusión de la saga Skywalker con ‘Star Wars: El Ascenso de Skywalker’ en 2019.

