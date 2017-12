Agencia

ESTADOS UNIDOS.- La premiere mundial de Star Wars: Los últimos Jedi, (Star Wars: The Last Jedi) dejó opiniones muy positivas entre todos los presentes. De hecho, hay quienes ya la comparan con El Imperio contraataca (The Empire Strikes Back). Las audiencias del mundo entero podrán establecer su veredicto en unos cuantos días, pero mientras tanto, Walt Disney y Lucasfilm han comenzado una intensa campaña rumbo al Oscar 2018 para todas las categorías posibles.

La noticia fue revelada por los propios estudios Disney en su sitio Walt Disney Studios Awards, en el que aparecen todos sus estrenos del año que buscan ser nominados al Oscar, indica CinePremiere en su portal.

La inclusión de Star Wars: Los últimos Jedi no resulta sorpresiva si consideramos que películas como La Bella y la Bestia (Beauty and the Beast), Guardianes de la Galaxia Vol. 2 (Guardians of the Galaxy Vol. 2) y Thor: Ragnarok también buscan nominaciones en todas las categorías. Sin embargo, el hecho de que sea Star Wars siempre genera un interés especial.

La saga galáctica iniciada por George Lucas y recientemente adquirida por Disney ha ganado toda clase de reconocimientos técnicos, pero nunca ha podido ganar un Oscar en alguna de las categorías principales. Su mejor oportunidad llegó en 1978, cuando Una nueva esperanza partía entre las favoritas a Mejor guión original, director y película. Al final la Academia se decidió por Annie Hall de Woody Allen en las tres ternas, mientras que la Star Wars original tuvo que conformarse con seis estatuillas técnicas.

Esa fue la primera y última vez que Star Wars compitió por las principales estatuillas de Hollywood. El Imperio contraataca –considerada por muchos como la mejor película de la franquicia– sólo logró cuatro nominaciones técnicas, que por sorpresivo que parezca, no incluyeron mejores efectos visuales. Más recientemente se pensó que El despertar de la Fuerza (The Force Awakens) lograría algo importante luego de que los AFI Awards la reconocieran entre las mejores películas del año, pero nuevamente la Academia sólo la consideró por sus efectos, sonido, música y edición.

En el papel, parece poco probable que Los últimos Jedi pueda revertir esta historia, ya que los votantes no suelen considerar secuelas ni grandes blockbusters en sus principales categorías. Para colmo de males, el puesto de caballo negro luce más competido que nunca con películas como Mujer Maravilla (Wonder Woman), ¡Huye! (Get Out), Un amor inseparable (The Big Sick) y Logan luchando por obtener sus propias nominaciones.

La temporada de premios apenas empieza y las tendencias en otros certámenes nos dirán si Star Wars: Los últimos Jedi tiene alguna posibilidad de luchar por el galardón más codiciado en todo Hollywood.