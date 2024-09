Steve Buscemi de ‘Son como Niños’ detiene pelea en pub de Irlanda

El fin de semana del actor de ‘Son como Niños’, Steve Buscemi, se vio interrumpido por una pelea ajena que tuvo lugar afuera de un pub en Irlanda y que terminó con su intervención.

De acuerdo con un reporte del diario Irish Independent, el productor estadounidense irrumpió un altercado que se registró al exterior de un negocio en el que se encontraba comiendo en Dublín, identificado como Bubba's Fish Market.

Aunque la estrella de Hollywood no ha dado alguna declaración sobre lo sucedido, un comensal informó al diario irlandés cómo fue la intervención del famoso.

Actor Steve Buscemi tries to break up fight outside Irish pub https://t.co/QC0wKsAzFf pic.twitter.com/fSc30I2V8H — New York Post (@nypost) September 3, 2024

"Steve Buscemi estaba allí parado, sin que nadie se diera cuenta. Estuvo muy cerca y se contuvo para lanzarse a los golpes. Se quedó de pie junto a un sujeto en el suelo durante unos segundos y, naturalmente, la pelea se interrumpió después de eso", contó el comensal Oisín Heavey.

Según la anécdota del comensal, el actor terminó su comida y se retiró del lugar, sin embargo, se detuvo al ver a la multitud afuera del pub y el altercado.

"Pudimos ver que había mucha gente afuera, mirando hacia donde él había ido, así que asumimos que lo habían reconocido. Cuando salimos, había una pelea brutal y eso era lo que en realidad todos estaban mirando”. "Algunas personas dijeron que él había disuelto la pelea a golpes, pero no lo hizo. Intentó ayudar, que es más de lo que la mayoría de la gente haría", recordó Heavey.

Steve Buscemi breaking up a fight in the middle of Dalkey this afternoon was not on my 2024 bingo card! 🫢 pic.twitter.com/RnKCVEriu8 — Glenn Polley (@glennpolley) August 31, 2024

Sobre su trato hacia los presentes, el comensal destacó que la estrella de ‘El Gran Lebowski’ fue amable y al principio nadie más lo había reconocido.

"Era muy amable, amigable y simpático. Me miró a los ojos y me habló con propiedad. Sólo quería decirle que no es una representación de Irlanda y espero que disfrute su viaje”. "Nadie en mi mesa lo reconoció excepto yo; soy un gran cinéfilo, así que lo reconocí de inmediato. Estábamos cenando y él estuvo en la mesa junto a nosotros durante 90 minutos", afirmó el comensal.

Según información de NME, Buscemi se encuentra en Dublín al estar trabajando en el rodaje de la nueva temporada de la serie ‘Merlina’, dirigida por Tim Burton y protagonizada por Jenna Ortega.

Wednesday Season 2 is NOW IN PRODUCTION 🖤 Please give a round of double snaps to our cast — now including Christopher Lloyd, Steve Buscemi, Thandiwe Newton, Joanna Lumley, Haley Joel Osment, Heather Matarazzo, and Billie Piper! pic.twitter.com/v6nX6eLPP8 — Netflix (@netflix) May 7, 2024

