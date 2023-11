Stitch: la inspiración de Jacob Elordi para interpretar a Elvis

En una reciente entrevista, el actor australiano Jacob Elordi reveló que su preparación para interpretar a Elvis Presley en la película ‘Priscilla’, consistió en recordar lo que había visto en el filme animado de Disney ‘Lilo y Stitch’.

Durante su asistencia al show de Jimmy Fallon, el artista de ‘Euphoria’, el conductor realizó una dinámica que consistía en preguntarle ‘sus primeras veces’, como ¿cuál fue su primer concierto? y ¿quién fue la primera celebridad de la que se enamoró?

Cuando Fallon le preguntó '¿cuál fue la primera canción de Elvis que escuchaste?', Jacob respondió que debió haber sido la que aparece en ‘Lilo y Stitch’.

Jacob Elordi lists his first concert, his first celebrity crush, and more in Firsts! #FallonTonight pic.twitter.com/N6o3DPSCt9

La película del alienígena 6-2-6 se volvió en una de las más apreciadas por muchos, gracias al mensaje de ‘ohana’ (familia) que nos recuerda que sin importar lo que pase, las personas que nos aman, jamás nos abandonarán ni olvidarán.

El comentario causó risas en el set de grabación, debido a que nadie se esperaba una respuesta tan sincera y a la vez graciosa.

El actor de 26 años se encontraba promocionando la película ‘Priscilla’, dirigida por Sofía Coppola y basada en el libro ‘Elvis y yo’ de la esposa del rey del rock, Priscilla Presley, quien también participó en el filme como productora.

El filme tiene como protagonistas a la actriz estadounidense Cailee Spaeny, quien interpreta a Priscilla y a Jacob como ‘el rey’ en persona.

Será estrenada el 3 de noviembre en Estados Unidos, mientras que México tendrá que esperar hasta el 26 de diciembre para disfrutar del filme.

Wife to the king. Icon to the world. Destined for more.@A24 presents Sofia Coppola’s #PriscillaMovie, starring Cailee Spaeny and Jacob Elordi. In theaters everywhere November 3. pic.twitter.com/s6D0AAKVKw