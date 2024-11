Stranger Things 5 revela títulos de episodios y estrena en 2025

Netflix anunció que la quinta y última temporada de la serie de ciencia ficción “Stranger Things” debutará en 2025. La noticia llegó este 6 de noviembre, una fecha especial para los fanáticos, ya que marca el “Día de Stranger Things”, cuando Will Byers (Noah Schnapp) fue secuestrado en el Mundo del Revés en 1983, desencadenando los eventos de la historia.

Para celebrar, Netflix lanzó un video revelando los títulos de los últimos ocho episodios que cerrarán la trama sobrenatural de Hawkins, Indiana.

In the fall of 1987, one last adventure begins. Stranger Things 5 coming 2025. pic.twitter.com/3OHphx8guj — Stranger Things (@Stranger_Things) November 6, 2024

Entre los títulos de esta última temporada se encuentran: “El rastreo”, “La desaparición de...”, “La trampa del arco giratorio”, “El hechicero”, “Shock Jock”, “Escape de Camazotz”, “El puente” y “El lado correcto hacia arriba”.

Algunos de estos evocan episodios anteriores, como “The Vanishing of…” —sin revelar el nombre completo—, lo que recuerda al estreno de la serie, “The Vanishing of Will Byers”.

Esto ha generado especulación entre los fanáticos de que una nueva desaparición podría involucrar a Holly Wheeler, la hermana menor de Mike (Finn Wolfhard). Aunque no hay confirmación oficial, algunos rumores apuntan a que el personaje podría ser interpretado por Nell Fisher, de “Evil Dead Rise”.

Intrigantes referencias y un salto temporal a 1987

Otros títulos ofrecen referencias intrigantes, como “The Bridge”, que recuerda a episodios anteriores como “The Piggyback” de la cuarta temporada y “The Gate” de la segunda.

“Escape From Camazotz” parece aludir a la novela de ciencia ficción de Madeleine L'Engle, “A Wrinkle in Time”, donde el planeta Camazotz está bajo el control de una entidad oscura. En “Stranger Things”, aún no se ha revelado su significado ni quién escapará de esta misteriosa entidad.

El video también reveló que esta temporada se situará en el otoño de 1987, cuatro años después de los sucesos de la primera temporada y ocho años después del debut de la serie en 2016, lo cual añade un matiz nostálgico al esperado desenlace.

(Con informacón de Variety)